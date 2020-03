Telgte -

Von Bernd Pohlkamp

Matthias Engelmann ist ein leidenschaftlicher Dartspieler. Viel Zeit investiert er in sein Hobby. Doch in der Corona-Krise kann er nicht so wie er will. „Mr. Magic“, wie er in der Szenen heißt, tritt nun mit Hilfe einer Webcam im virtuellen Raum im Internet gegen seine Kontrahenten an.