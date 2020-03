111 Bänke an 64 Standorten

Im Jahr 2010 wurde vom Westbeverner Krink der „Notfallservice durch Bankleitsystem“ für das Westbeverner Wanderwegenetz entwickelt und mit der Kreisleitstelle des Rettungsdienstes der Feuerwehr abgestimmt. Im selben Jahr wurde dann auch die erste ausführliche Karte zum Westbeverner Wanderwegenetz mit Angaben zu den Ruhebänken herausgegeben. Die Ruhebänke und Schutzhütten auf den Wanderwegen W 1 bis W 6 sind mit einer individuellen Nummer versehen, die deutlich sichtbar angebracht ist.

Zusätzlich ist die Notrufnummer 112 aufgedruckt. „Es gab im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts ein paar Situationen, in denen das hilfreich für die Personen war. Ihnen konnte dadurch geholfen werden“, berichtet Bernhard Tippkötter , Wanderwart des Westbeverner Krink und einer der Ideengeber des Westbeverner Bankleitsystems. Im Notfall kann unter Angabe der Banknummer schnell zuverlässig Hilfe angefordert werden.

An 73 Bänken sind diese Nummern angebracht. Hinzu kommt ein Emblem des Krink. Die Pflege der Wanderwege samt Beschilderung und der Ruhebänke wird von Mitgliedern des Krink vorgenommen, die diese bei Bedarf auch renovieren, neu streichen oder gar durch neue Bänke ersetzen. 111 Bänke befinden sich an 64 Standorten. Die Bänke werden wiederum von 64 „Paten“ betreut. Zudem sind Wegepaten für einzelne Abschnitte unterwegs.

Die „Paten“ sorgen dafür, dass die Bänke und das Umfeld rundherum in Schuss gehalten werden. Das geschieht zu Beginn der Wandersaison und wird in den anschließenden Wochen und Monaten immer wieder in Augenschein genommen.

Informationen über die Wanderwege bietet die Wanderkarte in Kleinformat, die zum Mitnehmen an vielen Stellen ausliegt. Die sechste Auflage mit 1500 Stück wurde im vergangenen Jahr erstellt. Die Wanderkarte im Großformat befindet sich in 27 Schaukästen. Hinzu kommen sechs in kleinerer Form.

Integriert ist der Notfallservice mit Bankleitsystem. Die Jahr für Jahr aktualisierten Karten werden – gleiches gilt auch für den Werbeblock – in die Kästen eingefügt. Sie enthalten neben den Wanderwegen und Punkten, die die Bänke kennzeichnen, auch Hinweise auf Sehenswürdigkeiten.

Das Wanderwegenetz umfasst rund 60 Kilometer. Zwischen 6,2 und zwölf Kilometer sind die Wanderwege lang. Kleine Schilder weisen die Strecken aus. Auch diese werden von Zeit zu Zeit durch die Wegewarte überprüft, bei Bedarf auch ersetzt. Wanderer reisen aus dem Sauer- und Siegerland, aus Ostwestfalen und sogar aus dem benachbarten Ausland an.

„Hier passt alles. Man kann sich stets gut orientieren und die schönen Gegenden auf den Wanderkarten erkunden“, meinte eine Wanderin aus Münster, die den Bereich um Haus Langen mit der Krink-Hütte und dem Haus Langen selbst mit der Gräfte und dem Waldlehrpfad ins Visier nahm. Sie konnte ihr Auto auch auf dem kleinen Parkplatz in unmittelbarer Nähe der Hütte abstellen, um anschließend Natur, Wald und die ersten blühenden Sträucher zu genießen. „Allen vom Krink, den Krink­rentnern und den Helfern gebührt ein dickes Lob. Sie sind engagiert, packen mit an, wenn es um das Wohl der Gemeinschaft geht. Ein Anruf genügt, und schon sind gleich mehrere Helfer zur Stelle, um das Vorhaben umzusetzen“, stellte Krink-Wanderwart Bernhard Tippkötter heraus. Bei ihm laufen die Fäden zusammen.

Gepflegt werden auch aufgrund einer Vereinbarung die von der Stadt aufgestellten Bänke. „Es gibt auch in diesem Jahr einiges zu tun. Ich hoffe, dass das Coronavirus bald eingeengt wird, sich die bedrückende Situation entspannt und auch wir Krinkrentner wieder unserem Hobby, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, ohne Sorgen nachgehen können“, so Tippkötter.

Mehrere Gemeinden und Städte haben sich in den vergangenen Jahren beim Krink nach dem Bankleitsystem erkundigt und es dann ebenfalls umgesetzt.