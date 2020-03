Klein und Groß warten auf die Alltagsmenschenausstellung: Jetzt haben sich die Westfälischen Nachrichten und „Tourismus + Kultur“ etwas überlegt. Das Ziel dabei ist, die Vorfreude auf die Ausstellung zu wecken und zudem die Kreativität vor allem des Nachwuchses zu beflügeln. Daher wurde eine gemeinsam Malaktion ins Leben gerufen, bei der die kleinen und großen Künstler um das Motiv von zwei Alltagsmenschen bunt herummalen können und sollen. Wer mag, kann sein Kunstwerk mit Namen, Alter und Anschrift versehen und in der Geschäftsstelle der WN am Baßfeld einwerfen. Alternativ scannt man das Bild und sendet es per Mail an redaktion.tel@wn.de. Die Werke sollen dann begleitend zur Ausstellung im Rathaus gezeigt werden. Die Malvorlage kann hier heruntergeladen werden auf der städtischen Internetseite (www.telgte.de) unter dem Menüpunkt „Tourismus + Kultur“.