Ungewöhnliche Wege hat Ferdi Neuhaus , der für die Verteilung der Pfarrbriefe an die verschiedenen Austräger zuständig ist, beschritten. Alphabetisch geordnet lagen die Informationsbroschüren der Kirchengemeinde in den Bänken der Clemenskirche. An mehreren Tagen nacheinander hatten die Austräger die Möglichkeit, die Hefte – unter Beibehaltung sämtlicher Corona-Verordnungen – abzuholen. Passend zu Ostern sollen die Pfarrbriefe in den Haushalten sein.