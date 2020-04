,,In Zeiten größter Not ist es für die Malteser in Telgte selbstverständlich, dass sie auch ihren Freunden in Schlesien zur Seite stehen“, betonten Heinz Loddenkötter, Stadtbeauftragter des MHD, und Rita Hüser , Geschäftsführerin der Malteser in Telgte. Nach kurzer Überlegung packten daher die Malteser Pakete mit Sämereien zur ,,Hilfe zur Selbsthilfe“. „Diese Hilfe ist sicher nur eine kleine aber in der aktuellen Lage und angesichts geschlossener Grenzen nach Polen ist es auch den Maltesern nicht möglich, selber nach Schlesien zu fahren um ihre Hilfsgüter zu verteilen“, heißt es in einer Mitteilung.