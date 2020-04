„Was Telgter aktuell denken“

„Manchmal hilft es, seine Erlebnisse, Sorgen, Ängste und auch schönen Gedanken einfach niederzuschreiben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, sagt Christoph Matthey , wiegt das grüne Buch in seinen Händen und ergänzt: „Das macht den Kopf frei, hilft beim Gedankensortieren und schafft Platz für kreatives Neues“.

Der Telgter Buchbinder schreibt seine Gedanken meist abends Zuhause bei einem Glas Rotwein in eines seiner selbstgefertigten Tagebücher. Dabei kam ihm vor ein paar Tagen die Idee, dass in dieser schwierigen Zeit wohl viele Menschen grübeln und dass es ihnen guttäte, etwas niederzuschreiben. Warum also nicht ein gemeinsames Tagebuch für alle Telgter anfertigen?

„Der Anlass für die Idee liegt genau genommen einige Jahre zurück‘“, erzählt Matthey. Damals habe er Feldpostbriefe gebunden. Beim Lesen habe er „eine hohe Emotionalität“ in den Briefen gefunden. „Da sind Momentaufnahmen eingefangen worden. Was haben die Menschen in ihrer Situation gefühlt?“

Und so liegt seit Dienstag vor der Ledermanufaktur C. Matthey in der Emsstraße das „1. Telgter Tagebuch“ öffentlich aus. „Jetzt sind die Telgter gefordert, es mit Leben zu füllen. Jeder soll einfach reinschreiben, was ihn bewegt. Am besten mit dem selbst mitgebrachten Kugelschreiber“, sagt Christoph Matthey, dessen handgemachten Bücher selbst Prominente wie Kai Pflaume in ihrer Sendung „Wer weiß denn sowas“ für die Gäste auslegen. „So haben die Telgter die Möglichkeit, ihre Gedanken zu teilen. Und jeder, der es liest kann sie mit seinen eigenen verknüpfen und sieht vielleicht, dass er nicht alleine ist“, ergänzt Sohn Conrad , Mitinhaber des Zwei-Mann-Handwerkbetriebs. So ließe sich die aktuelle Situation für viele vielleicht leichter verarbeiten.

Christoph Matthey hat vor seinem Laden in der Emsstraße ein Tagebuch ausgelegt, in dem jeder Mensch reinschreiben kann, was ihn gerade bewegt. Foto: Erhard Kurlemann

„Das ist kein Krisenbuch“, betont Christoph Matthey. Und es gehe auch nicht darum, „Romane“ zu schreiben.“ Möglichst viele Menschen sind eingeladen, ihre Gefühle niederzulegen – „ein einfacher Satz reicht völlig aus oder eine Zeichnung.“ Es sei nicht erforderlich, Einträge mit seinem Namen zu kennzeichnen. „Auch die jeweilige Schrift erzählt eine Geschichte“.

Einige Menschen haben schon erste Bemerkungen in das Buch geschrieben. Weitere hätten sich angekündigt, darunter Bürgermeister Wolfgang Pieper. „So braucht niemand mehr Angst zu haben, als Erstes in das Buch schreiben zu müssen“.

Wichtig ist den beiden, dass sie in dem Buch auch viele positive Stimmen oder Ideen sammeln. „Wir sollten die Krise als Chance begreifen und positiv nach vorne gucken. Wichtig ist, dass wir in dieser wunderbaren Stadt jetzt alle zusammenstehen und uns gegenseitig unterstützen. Das gilt auch für die vielen Gastronomen und Einzelhändler hier“, meint der Wahl-Telgter und ruft alle Emsstädter auf, die lokalen Angebote zu nutzen.

Und was sie dann mit dem Buch machen wollen, wenn es gefüllt ist? „Keine Ahnung. Sicher ist auf jeden Fall, dass das Buch ein besonderes Dokument der Telgter Zeitgeschichte ist“, sagt Christoph Matthey. „Vielleicht liegt es ja irgendwann in einem Museum aus.“