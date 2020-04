Stilles Gebet auch an Ostern möglich

Nachdem den vielen Maßnahmen, die ergriffen werden mussten, um die Gesundheit aller zu schützen, teilt die evangelische Kirchengemeinde für die nächsten Wochen folgendes mit:

Gottesdienste: Karfreitag ist die Kirche in Telgte zwischen 10 und 12 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. Ostersonntag beginnt mit dem ökumenischen Glockengeläut um 9.30 Uhr und die Kirche ist ebenfalls bis 12 Uhr geöffnet. An beiden Tagen gibt es kleine schriftliche Impulse zum Mitnehmen. Selbstverständlich werden alle Auflagen beachtet, die mit der Kontaktsperre zusammenhängen.

An den folgenden Sonntagen, soweit es keine Lockerung der bestehenden Maßnahmen gibt, wird die Petruskirche zu den normalen Gottesdienstzeiten von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr geöffnet sein.

Der neue Gemeindebrief wird Ende April/Anfang Mai erscheinen und auch so viele aktualisierte Termine wie möglich enthalten. Die Verteilerinnen und Verteiler werden gebeten, auf eine entsprechende Notiz in der Tagespresse zu achten. Die Gemeinde organisiert eine gefahrlose Abholung.

Die Termine der Konfirmationen sind nach Absprache mit den betroffenen Familien verschoben auf Herbst dieses Jahres und Mai 2021. Eine entsprechende Information über die genauen Termine wird bis spätestens 19. April schriftlich mitgeteilt, heißt es von der Gemeinde weiter.

Amtshandlungen wie Taufen oder Trauungen wurden bereits nach Rücksprache verschoben. Die Gemeinde garantiert eine unbürokratische Suche nach Ersatzterminen. Beerdigungen könnten unter den bekannten Bedingungen selbstverständlich stattfinden, informiert Sabine Elbert.

Gemeinsam Kirche sein – jeder, der in dieser Zeit einen besonderen Gedanken, ein Gebet, eine Liedstrophe als aufbauend und hilfreich gefunden hat, darf diese im Sinne des Priestertums aller Gläubigen gerne mit anderen Gemeindegliedern teilen. Solche Texte können an die Mailadressen des Gemeindebüros oder der Pfarrer gesandt werden und werden dann auf der Homepage der Gemeinde (www.evkg-telgte.de) nachgelesen werden. Natürlich seien die Pfarrer (auch Presbyterinnen und Presbyter) für alle Gemeindeglieder jederzeit zu Gesprächen erreichbar – quasi so wie immer.