Der Krink ist weiblicher geworden

Friederike von Hagen-Baaken ist seit sieben Jahren Vorsitzende des Krink in Westbevern. Im Skype-Gespräch blickt sie einerseits auf die Zeit zurück, wagt aber auch einen Ausblick.

Was hat sich, seit Sie den Westbeverner Krink übernommen haben, aus Ihrer Sicht verändert?

Friederike von Hagen-Baaken: Ich stehe für Überparteilichkeit und vor allem Diversität im Krink. In vielen Köpfen der Bürger ist der Krink immer noch allein mit Rentnern verbunden. Ja, die Krinkrentner sind die wichtigste Abteilung, aber wir haben auch andere wie Kunst und Kultur, Wandern und Naturschutz, Frauen, Kids und Teens. Seit ich den Krink leite ist er ein ganzes Stück weiblicher und auch jünger geworden. Wir haben inzwischen sehr viel mehr weibliche Mitglieder, der Vorstand besteht sogar zu 40 Prozent aus Frauen.

Der Krink hat ja soeben eine neue Broschüre herausgegeben, in der die Projekte gezeigt werden. Das ist das erste Mal, dass so etwas geschieht. Warum?

von Hagen-Baaken: Wir stellen immer wieder fest, dass die Bevölkerung ein paar Projekte kennt, aber längst nicht alle. Der kleine Flyer soll informieren und motivieren mitzumachen. Auf der letzten Seite ist ja auch ein Aufnahmeantrag. Wir freuen uns über weitere Mitstreiter. Je mehr der Krink hat, desto besser sind seine Möglichkeiten und desto größer seine Wirkung – eben eine starke Stimme für Westbevern. Aktuell haben wir 360 Mitglieder, wobei ein erheblicher Teil Familienmitgliedschaften sind und daher deutlich mehr Menschen dahinter stehen. Und natürlich erwarten wir nicht, dass alle alle Projekte kennen. Aber die Vielfalt ist immens, und wir möchten mit dem Flyer etwas mehr darüber aufklären, was wir so alles machen.

Wie viele Projekte realisiert der Krink so im Laufe eines Jahres?

von Hagen-Baaken: Nun zeigt die kleine bebilderte Broschüre nur eine reduzierte Auswahl. Und die Art der Projekte ist extrem vielfältig und unterschiedlich. In unserer Dorfwerkstatt sind von der Dorfgemeinschaft Projekte definiert und priorisiert worden. Die Arbeitskreise umfassten Infrastruktur und Verkehr, Kultur, Kinder und Jugendliche, Miteinander der Generationen, Tourismus, Attraktivität und Lebensqualität und – als Besonderheit – die Nachnutzung des ehemaligen Grundschulgebäudes in Vadrup. Viele Themen haben wir umgesetzt, viele sind noch in Bearbeitung und einige liegen noch vor uns. Da muss man unterscheiden zwischen „Terrier-Projekten“, die eine extrem hohe Komplexität und eine Laufzeit über mehrere Jahre haben. Man muss dranbleiben, regelmäßig nachhaken und anstoßen. Die Barrierefreiheit am Bahnhof in Vadrup ist ein Beispiel für ein umgesetztes, die künftige Verkehrsführung im Dorf ein Beispiel für ein noch zu realisierendes Projekt. Dann haben wir „Ameisen-Projekte“, da brauchen wir zu bestimmten Zeiten sehr viele Leute, die mittun. Wenn man beispielsweise an die Erneuerung des Radweges in Westbevern-Dorf denkt, da haben wir über sechs Wochen hinweg mit vielen Helfern zusammengearbeitet. Die dritte Kategorie sind unsere „Zugvögel-Projekte“, die jedes Jahr kommen und gehen. Der Vadruper Weihnachtsmarkt, das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ , das Frühlingsfest, die Winterwanderung und weitere. Und die „Elefanten-Projekte“. Regelmäßige, stets anstehende Projekte, da ist Langmut und Verlässlichkeit gefragt. Unsere Bänke brauchen permanent Pflege, unsere Fledermaushütte und die Bücherkisten in Vadrup und Dorf brauchen fast täglich Zuwendung. Insgesamt haben wir derzeit um die 25 aktive Projekte auf dem Zettel. Viele hundert Ehrenamtsstunden pro Jahr sind für diese Aktivitäten notwendig. Wir machen das alles sehr gerne und leidenschaftlich, um unseren Ort voranzubringen, ihn attraktiv und lebenswert zu erhalten. Da ist es manchmal wirklich sehr traurig, dass wir immer wieder Rückschläge durch Vandalismus, zum Beispiel an der Krinkhütte oder an unserer Alltagsmenschenfigur „Fräulein Änne“ verkraften müssen.

Und in Zeiten des „Social Distancing“ ist der Krink von Corona betroffen?

von Hagen-Baaken: Ja klar! Aber zunächst muss man mal sagen, dass der Begriff „Social Distancing“ von unseren Politikern völlig falsch übersetzt wird. Sie übersetzen ihn in „soziale Distanz“. Das gibt aber ein ganz falsches Signal: Wir brauchen soziale Nähe aber physische Distanz. Wir alle sind betroffen. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Krink für Gemeinschaft steht und wir heute diese Gemeinschaft nicht leben können, sind wir sogar sehr stark betroffen. Wir müssen viele Veranstaltungen verlegen oder absagen. Und um unsere Krinkrentner mache ich mir große Sorgen. Die 120 Mitglieder in dieser Abteilung sind eine in besonderem Maße gefährdete Gruppe. Daher haben wir hier noch einmal eine besondere Verantwortung.

Ist das Amt eigentlich politisch?

von Hagen-Baaken: Ja und Nein. Nicht parteipolitisch, aber wir arbeiten viel mit der Verwaltung, dem Rat und dem Bürgermeister zusammen. Wenn wir etwas bewegen wollen, müssen wir das auch kommunalpolitisch „eintüten“ und begleiten lassen. Die Zusammenarbeit ist immer von Vertrauen und Augenhöhe gekennzeichnet. Das heißt nicht, dass auch mal deutliche Meinungsunterschiede im heftigen Diskurs beigelegt werden müssen. Aber auch die Stadt nutzt uns, um bestimmte Aktionen in Westbevern zu realisieren.

Wie stehen Sie zur verflixten Sieben – wird’s da kritisch?

von Hagen-Baaken: Nein (lacht), es ist nicht wie in einer Ehe. Die Krinkfamilie besteht aus vielen engagierten Menschen. Andererseits sind Ämter, und besonders ehrenamtliche, immer auf Zeit ausgelegt. Genauso, wie vor sieben Jahren ein neuer Vorstand frischen Wind in den Verein bringen konnte, werden auch in Zukunft neue Initiativen auf den Weg gebracht werden. Ich denke da zum Beispiel an eine konsequentere Digitalisierung und erweiterte Social Media-Kommunikation, die von jüngeren Menschen umgesetzt werden müssen.