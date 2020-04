Insekten und Wildtiere sind unersetzlich für eine intakte Natur. Der Hegering Telgte-Westbevern engagiert sich freiwillig und ehrenamtlich bereits seit 15 Jahren, um dem Insektensterben, insbesondere dem Rückgang der Bienenvölker, entgegenzuwirken. Die Einsaat von Wildäckern auf Stilllegungsflächen oder Ackerrandflächen wird ab April von den Jägern des Hegerings Telgte-Westbevern und den Landwirten erneut vorgenommen.

Doch dieses Mal kommt mehr Saatgut auf noch mehr Flächen zum Einsatz. Insgesamt 450 Kilo Saatgut haben Mitglieder des Hegerings für das Anlegen von Blühstreifen und Blühflächen erworben. Das Saatgut wird nun in zwölf Revieren auf landwirtschaftlichen Flächen durch Landwirte ausgesät. Markus Große Bockhorn, zuständig für Umwelt und Naturschutz beim Hegering Telgte-Westbevern, ist über die großartige Resonanz regelrecht begeistert: „Insgesamt können wir in Kooperation mit unseren Landwirten 20 Hektar Blühflächen anlegen.“ Eingesetzt wird eine sogenannte „Wildacker-Saatgutmischung“, die von der Zusammensetzung her für eine mehrjährige Nutzung grundsätzlich geeignet sei. Die Pflanzenvielfalt lasse zwar nach dem ersten Winter nach, doch im Frühjahr sei noch eine wertvolle Deckung für das Wild vorhanden, betonte Große Bockhorn. Zusätzlich gibt es eine einjährige Flugwildmischung „Blütenzauber“ mit bis zu 1,80 Meter Wuchshöhe. Diese, so Große Bockhorn, sei besonders reich an Blühpflanzen und Körnerpflanzen wie Sonnenblumen, Buchweizen, Rispenhirse, Lupinen oder Fenchel und besonders begehrt von Insekten, Wildtieren und Flugwild.

Dieses Projekt, so Markus Große Bockhorn weiter, leiste einen starken Beitrag zur Schaffung von Lebensräumen für Insekten und zur Sicherung von Rückzugsräumen für Wildtiere. Zudem werde dadurch auch ein Nahrungsangebot für Wild- und Honigbienen geschaffen. „Als Jäger sind wir mit dieser Aktion im Bereich Umwelt und Naturschutz immer wieder aktiv.“