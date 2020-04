Kickertische gibt es in Familien, in Kneipen und Vereins- und Clubhäusern. Die Kickertische an der Schleifstiege 1 sind jedoch mehr als nur Spielorte. Sie sollen Telgter aus allen Altersgruppen vereinen. Das ist das Ziel des 52-jährigen Hausherrn Manuel Gallardo, der als Tischfußballer bereits auf eine „Profikarriere“ zurückblickt.