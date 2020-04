Dass das dreitägiges mittelalterliches Fest mit dem Titel „Anno 1238“, das vom 7. bis zum 9. August auf der Planwiese geplant war, wegen der Corona-Krise nicht würde stattfinden können, war vorhersehbar. Lange hatten die Veranstalter von Anno Events und die Stadt Telgte gehofft, doch nun kam die Absage.

Bis Ende vergangener Woche sei Anno Events für die „Annos“ im Waldfrieden zu Stemwede, auf Gut Malberg zu Twistetal und auch auf der Planwiese in Telgte noch optimistisch und guter Dinge gewesen, heißt es in einer Mitteilung von Anno Events. „In Absprache mit den Behörden vor Ort müssen wir heute jedoch alle drei Feste und Märkte für dieses Jahr absagen.“

Die Entscheidung der Bundesregierung, die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bis zum 3. Mai zu verlängern sei zu erwarten gewesen, so Anno Events. Überraschend sei jedoch, Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August zu untersagen. „Was ist eine Großveranstaltung?“, fragt Nobby Morkes von Anno Events. Nach den Leitlinien von Ministerien liege eine solche vor, wenn mindestens 100 000 Besucher erwartet würden, mehr als 5000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände seien oder ein besonders erhöhtes Gefährdungspotenzial vorliege. Eine einheitliche Definition gebe es allerdings nicht. Anno Events möchte und werde sich nicht mit Auslegungen und Definitionen von Begriffen beschäftigen. „Gesundheit ist unser wertvollstes Gut, und es ist richtig, dies zu schützen“, heißt es weiter. Bereits im März habe Anno Events in einem Rundbrief mitgeteilt, dass Erlasse oder auch Einschränkungen von Veranstaltungen in vollem Umfang akzeptiert würden, „so schmerzhaft und traurig es für uns alle auch sein mag.“

Als Veranstalter habe man sich sehr darauf gefreut, besonders diejenigen herzlich zu begrüßen, die erstmals im Kreis der Anno-Familie gemeinsam ein fröhliches Fest feiern wollten. „Es tut uns leid, dass es in diesem Jahr nicht so kommen konnte“, heißt es weiter.

Der Termin von „Anno 1238“ für das kommende Jahr soll spätestens Mitte dieser Woche bekanntgegeben werden.