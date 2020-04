Individuelle Lösungen „made in Telgte“

Eigentlich ist das Unternehmen von Udo Haltiner vor allem im Messebau und Veranstaltungsbereich aktiv. Etwa die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises und andere namhafte Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus sind normalerweise im Terminkalender des Telgter Unternehmens, das im Kiebitzpohl ansässig ist, zu finden. Hinzu kommen die Bereiche Lichtwerbung, Fahrzeugbau und vieles mehr.

In Zeiten der Corona-Krise hat der Unternehmer, der zusammen mit seiner Tochter Katja Möwes den Betrieb führt, angesichts wegbrechender Aufträge im Bereich Messebau sofort reagiert und sein Handeln umgestellt. Hygieneschutzwände, ob für die Ladentheke oder den Empfang im Büro, gehören nun zum Sortiment. Zudem Trennwände etwa für Wartezonen in Arztpraxen oder an anderen Stellen.

Individuellen Lösungen

Das Besondere sind dabei nach Angaben von Udo Haltiner die individuellen Lösungen, die er und sein Team anbieten. „Wir schauen erst, welche Anforderungen in dem jeweiligen Ladenlokal oder in der Praxis erfüllt sein müssen und planen dann etwas, das nicht nur passend, sondern auch haltbar ist.“ Denn der Unternehmer geht davon aus, dass die Hygienewände mindestens ein Jahr lang in Betrieb sein werden.

Die neuen Corona-Vorschriften für NRW 1/10 KITA UND SCHULE: Grundsätzlich müssen alle öffentlichen Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen zunächst bis zum 3. Mai geschlossen bleiben. Eine Ausnahme gilt ab Donnerstag an den weiterführenden Schulen für Prüflinge. Darüber hinaus gibt es an Schulen - in der Regel für die Klassen 1 bis 6 - und an Kitas Notbetreuungen für Kinder von Eltern, die in gesellschaftlich unverzichtbaren Berufen arbeiten und keine andere private Betreuungsmöglichkeit haben. Foto: dpa

NOTBETREUUNG: Bislang zählten bereits Berufstätige aus zehn Sektoren zum Kreis der Berechtigten, die zentrale Bereiche wie etwa das Gesundheitswesen, die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversorgung oder die öffentliche Verwaltung aufrecht erhalten. Jetzt wurde der Kreis auf 29 weit gefasste Sparten ausgedehnt und detailreich erläutert. Ausdrücklich aufgeführt werden nun unter anderem Mitarbeiter von Tankstellen, Lebensmittelhandel, Drogerien und Hausmeister. Auch Hersteller von Hygiene-, Desinfektionsprodukten und Seifen sind systemrelevant, Müllentsorger und Erntehelfer ebenso wie Banker und Notare. Foto: dpa

AUSZUBILDENDE: Neu in der Liste sind auch «Personen, die zur Stärkung im Gesundheitswesen und im Pflegebereich aktiviert oder reaktiviert werden», darunter auch Auszubildende für medizinisch-technische oder bio-technische Assistenzstellen ebenso wie Studierende der Biologie, Biochemie, Biophysik, Veterinärmedizin und der Chemie ab dem Bachelor. Foto: dpa

REISERÜCKKEHRER: Die 14-tägige häusliche Quarantänepflicht für Reisende, die aus dem Ausland nach Deutschland heimkehren, gilt weiter. Ausnahmen gelten für Pendler und verschiedene Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, Piloten oder medizinisches Personal. Auch für diese Ausnahmegruppen hat NRW nun aber verfügt, dass sie innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich keine Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und ähnliche Einrichtungen betreten dürfen. Ausnahmen gelten für medizinisches Personal. Foto: dpa

FAHRSCHULEN: Fahrschulen dürfen ihre Dienste unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen und Mindestabständen weiter anbieten. Beim praktischen Fahrschulunterricht kann und muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Foto: dpa

SPORT: Untersagt bleibt laut Verordnung «jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen». Geschlossen bleiben müssen unter anderem Spiel- und Bolzplätze, Schwimmbäder und Fitnessstudios. Foto: dpa

SONNTAGSÖFFNUNG: «Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen», heißt es in der Schutzverordnung. «Dies gilt nicht für den 1. Mai.» Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen generell öffnen. Foto: dpa

GASTRONOMIE: Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, (Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen bleibt zunächst untersagt. Sie dürfen aber mit Speisen und Getränken beliefern, falls Hygienevorschriften und Mindestabstände eingehalten und Warteschlangen vermieden werden können. Der Verzehr von Lebensmitteln ist untersagt in einem Umkreis von 50 Metern um gastronomische Einrichtungen sowie Geschäfte oder Kioske, in denen die Ware eingekauft wurde. Foto: dpa

GELDBUßEN: Ordnungswidrigkeiten können gemäß Infektionsschutzgesetz mit Geldbußen bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Ordnungswidrig handelt demnach, wer vorsätzlich oder fahrlässig etwa unerlaubte Besuche in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen abstattet, Einrichtungen betreibt, die nicht den erforderlichen Standards für Hygiene, Mindestabstände und Zutrittsregelungen entsprechen, touristische Übernachtungen anbietet oder wahrnimmt oder auch «an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist». Insgesamt listet die Coronaschutzverordnung, die bis zum 3. Mai gilt, 30 Ordnungswidrigkeiten auf. Foto: dpa

STRAFEN: Wer «vorsätzlich oder fahrlässig» gegen wesentliche Vorschriften der Coronaschutzverordnung verstößt und eine unzulässige Veranstaltung durchführt oder an solchen Veranstaltungen beziehungsweise Versammlungen teilnimmt, kann mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft. Foto: dpa

Noch rechtzeitig hat sich das Telgter Unternehmen mit größeren Mengen der für die Hygienewände notwendigen Materialien eingedeckt. Denn Nachschub, so Katja Möwes, sei derzeit immer schlechter zu bekommen.

Geltende Hygienevorschriften einhalten

Zum individuellen Konzept des kleinen Telgter Unternehmens gehört dabei auch eine entsprechende Beratung des jeweiligen Interessenten. Die hat beispielsweise auch Sibylle Böttcher in Anspruch genommen. Denn wenn sie am heutigen Dienstag ihr Geschäft wieder öffnet, dann sind die Hygieneschutzwände auf der Ladentheke nur ein Baustein in einem Gesamtkonzept. Dazu gehört beispielsweise auch, dass in Abstimmung mit der Ladeninhaberin ein barrierefreier Einbahnstraßen-Rundweg durch den Laden entwickelt wurde, der mit Schildern und Pfeilen auf dem Boden ausgestattet ist.

Eng hat Udo Haltiner in den vergangenen Tagen auch mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet, als er für das Bürgerbüro passgenau Hygieneschutzwände geliefert hat, um dort für Sicherheit zu sorgen.

Generell sieht der Unternehmer nach eigenen Angaben in vielen Büros, Läden und Arztpraxen die Notwendigkeit, die geltenden Hygienevorschriften einhalten zu können. Das aber ist für den Telgter nur ein Aspekt. „Es kommt auch darauf an, den Kunden oder Patienten ein sicheres Gefühl zu vermitteln“, sagt er in diesem Zusammenhang.