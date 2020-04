Seit rund einem Monat ist Deutschland im Shutdown. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind strenge Kontaktsperren verhängt worden. Und die Einhaltung dieser Regeln wird kontrolliert. In Telgte waren in den vergangenen Wochen regelmäßig Mitarbeiter des Ordnungsamtes – teils mit Unterstützung von Erzieherinnen, die wegen der geschlossenen Kitas nicht arbeiten konnten – in den Straßen und Parks unterwegs, um für die Einhaltung der Verordnungen des Kontaktverbots zu sorgen.

„Die Bürger in der Innenstadt waren bislang immer sehr verständig“, berichtet Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann . „Auch auf den Spielplätzen werden die Regeln eingehalten. Dort haben wir eigentlich niemanden angetroffen.“ Manchmal hätten die städtischen Mitarbeiter einen Hinweis geben müssen, welche Regeln befolgt werden müssen. Bußgelder wurden bislang nicht verhängt.

Manchmal bekommt die Stadtverwaltung auch über die Kreisleitstelle – teils anonyme – Hinweise, wo sich Mitbürger nach Meinung des Anrufers oder Mailschreibers falsch verhalten. „Dem gehen wir natürlich nach“, so Thomas Riddermann. Verschiedentlich seinen dabei Gruppen von jungen Erwachsenen angetroffen worden, die gemeinsam das eine oder andere Bier genossen. Auch diese jungen Menschen seien auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden. Bußgelder wurden nicht kassiert. Bei Zuwiderhandlung könnten allerdings die 200 Euro fällig werden, wenn sich die Gruppe wieder mit mehr als zwei Personen trifft. „Wir gehen aber davon aus, dass das nicht notwendig sein wird“, erklärt der Ordnungsamtsleiter.

Auch Reisemobile auf der Planwiese und am Waldfriedhof Lauheide sind einigen Bürgern ein Dorn im Auge. „Alle, die wir dort angetroffen haben, hatten einen berechtigten Anlass dort zu stehen“, sagt Thomas Riddermann. Es gebe zum Beispiel Menschen, die in ihrem Reisemobil lebten. Diese seien also nicht zu touristischen Zwecken unterwegs, was nicht gestattet wäre. Auch Menschen, die beispielsweise einen Angehörigen in einer Fachklinik in Telgte besuchen wollten, dürften für kurze Zeit in der Stadt parken. Auch diese seien keine Touristen.

Im öffentlichen Raum ist es weiter nicht gestattet, sich mit mehreren Mitmenschen zusammenzusetzen oder zusammenzustellen. Das gilt nach Auskauft des Ordnungsamtsleiters aber nicht für den privaten Bereich. Auf die heimische Terrasse oder ins eigene Wohnzimmer dürfe man durchaus Freunde und Bekannte einladen. Aber auch dabei sollte darauf geachtet werden, die Abstände von mindestens anderthalb Metern einzuhalten, keine Hände zu schütteln und nicht in Richtung der Anwesenden zu niesen.

Private Corona-Partys mit 100 Leuten seien hingegen nicht erlaubt, so Riddermann. Dabei kämen sich die Besucher zwangsläufig zu nah. Auch wenn der private Bereich grundsätzlich geschützt sei, habe das Ordnungsamt in solchen Fällen die Möglichkeit, einzuschreiten. „Bislang war das aber nicht notwendig“, berichtete Riddermann.