Alle Schüler des Jahrganges 10 der Sekundarschule sind am Donnerstag pünktlich zu Unterrichtsbeginn erschienen. Schulleiterin Inge de Lange freut sich, dass es nach Wochen wieder losgegangenen ist. Die 81 Schüler sind in acht Lerngruppen aufgeteilt. Geplant sind sechs Stunden Unterricht in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch zur Vorbereitung auf die zentrale Prüfung.

„In der ersten Stunde wurden noch einmal die neuen Abstandsregeln und Verhaltensweisen besprochen. Wir haben die letzten Tage genutzt, uns sorgfältig auf die Herausforderungen vorzubereiten, die mit dem Schulbeginn unter diesen besonderen Umständen verbunden sind. Dabei möchten wir die kommenden Schultage so normal und sicher für unsere Schülerinnen und Schüler gestalten, wie es eben geht“, betont de Lange.

Zu den Vorbereitungen habe etwa gehört, dass alle Unterrichtsräume vorbereitet worden seien. „Jeder Schüler erhält einen festen Platz, der die erforderlichen Mindestabstände zu anderen Personen berücksichtigt“, heißt es unter anderem.

Die Schüler werden allerdings nur zum Teil auf die bislang vertrauten Lehrerinnen und Lehrer treffen. „Wir mussten einen Teil des Kollegiums aufgrund eines Arbeitsverbotes ersetzen, so dass es auch neue Gesichter gegeben hat“, sagt die Schulleiterin. „Auch mussten wir zusätzliche Lehrkräfte einteilen, da ja in der Regel in halben Klassengruppen unterrichtet wird.“

Zudem gibt es eine Reihe von weitere Maßnahmen:

Die Schulbusse transportieren aktuell nur wenige Schüler, so dass man hier Abstand halten kann.

Für jede Klasse wurden eigene Eingangs- und Ausgangsbereiche festgelegt.

In der Aula stehen Handdesinfektionsmittel.

Die Klassen wurden durchgängig in zwei Gruppen geteilt. Alle Unterrichtsräume sind mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern ausgestattet.

Jeder Klasse ist für die Pause ein eigener Schulhofbereich zugeordnet.

Die Toiletten dürfen nur von zwei Schülern gleichzeitig betreten werden.

Die sonst üblichen Reinigungsintervalle werden verändert. Ein besonderer Hygieneplan legt fest, welche Räume und Kontaktflächen dabei täglich zu desinfizieren sind.

„Wir machen das Tragen einer Maske auf dem Schulgelände und im Unterricht zur Pflicht, um Andere zu schützen“, heißt es zudem seitens der Schulleiterin.

Es gibt auch keinen Mensabetrieb.

Irmgard Bader und Kathrin Ginns, die Schulsozialarbeiterinnen, sind ab sofort wieder regelmäßig in der Schule anzutreffen sein und stehen für Gespräche zur Verfügung.