Ein Zeichen des Zusammenhaltes setzt die Pfarrgemeinde St. Marien: Das Team der Kinderkirche lud die Menschen aus der Region ein, sich kontaktlos im Turm der Clemenskirche zu begegnen.

Auf einem dort ebenfalls ausgehängten Stadtplan von Telgte konnte jeder Besucher seinen Wohnort markieren, um so die Nähe zueinander leicht sichtbar zu machen. „So, wie sich Jesus damals nach der Auferstehung den Jüngern zeigte, so sollte mit dieser Aktion ein Symbol der Verbundenheit sichtbar gemacht werden“, teilte Silke Bartsch vom Team der Kinderkirche mit.

Für die Kinder waren zudem Steine ausgelegt, die sie bemalen und an der Auferstehungsstation auf dem nahen Kreuzweg niederlegen konnten. Wer wollte, hatte noch die Möglichkeit, auf einem Zettel seine Gedanken und Wünsche niederzuschreiben.

„Die Frage, wo begegne ich heute der Liebe Gottes, wurde begleitend mit auf den Weg gegeben. Das Angebot der mobilen Kirche erfuhr eine positive Resonanz. Auch Familien aus Vadrup und Westbevern nahmen teil. Als kleines Geschenk gab es ein Kindergebet zum Mitnehmen“, schreiben die Verantwortlichen.

Die mobile Kirche lädt auch an diesem Wochenende wieder zu einer interaktiven kontaktlosen und dennoch sich berührenden Aktion ein. Das Thema lautet: „Spurensuche“. In den Kirchen St. Clemens, Ss. Cornelius und Cyprian, der Gnadenkapelle und der St.-Anna-Kapelle in Vadrup werden Spuren zu suchen sein, die wie eine „Schnitzeljagd“ durch die einzelnen Kirchen zu verstehen sind.

Informationen dazu liegen ab heute in den Kirchen und im Schriftenstand aus. Zusätzlich kann man sich auf der Homepage www.st-marien-telgte.de die Aufgaben als PDF herunterladen.