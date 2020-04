Es herrscht emsiges Treiben auf dem Rathausdach. Im Sekundentakt kommen die fleißigen Arbeiterinnen zurück, und Robert Esser ist zufrieden. Denn der Imker nutzt seit einigen Tagen das Flachdach des Verwaltungsgebäudes als Stellplatz für insgesamt vier Bienenvölker, die von diesem „Logenplatz“ aus vor allem die nahen Emsauen und das Friedhofsareal befliegen sollen.

Die Idee zum Projekt hatte Bürgermeister Wolfgang Pieper, der bereits von Kindesbeinen an über seinen Großvater eine besondere Beziehung zu Bienen hat. „Es ist ein faszinierendes Hobby“, sagt er. Aber weniger dieser Aspekt als vielmehr die Förderung der Artenvielfalt und des Insektenschutzes standen für ihn sowie Ihno Gerdes und Marco Imberge von der Verwaltung bei diesem Projekt im Vordergrund.

„Wir haben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen angestoßen, die die Biodiversität fördern sollen“, sagt der städtische Grün-Ingenieur Gerdes und erinnert dabei an das Anlegen von Blühstreifen und viele weitere Veränderungen. Die Bienenvölker sind für ihn dabei nur ein Baustein innerhalb eines Gesamtkonzeptes, wenngleich auch ein nicht unwichtiger. Denn nicht nur auf dem Rathausdach sind Tausende fleißige Bienen am Werk, sondern auch auf der Festwiese in Westbevern sowie auf einer städtischen Streuobstwiese, wo ein anderer Imker aktiv ist.

Neben der Nähe zu den Emsauen sieht Imker Robert Esser weitere Vorteile im exponierten Arbeitsplatz seiner fleißigen Bienen: „Die Völker stehen hier völlig geschützt, etwa vor Vandalismus oder allzu neugierigen Personen oder auch Menschen, die sich durch die fliegenden Bienen belästigt fühlen könnten“, sagt der Fachmann. In Ruhe könnten die Insekten nun vom Rathausdach aus ihrer Arbeit nachkommen.

Dass sie genau das machen, davon ist der Experte, der insgesamt 68 Völker betreut, überzeugt. Schnell hätten sich die Bienen am neuen Standort eingelebt. Bereits Ende Mai rechnet er mit der ersten Honigernte. Zwischen 15 und 30 Kilogramm Ertrag bringe ein Volk im Jahresverlauf.

Der Honig vom Rathausdach soll gesondert vermarktet werden, das haben Imker und Stadtverwaltung bereits überlegt. Ob es für die Sorte einen besonderen Namen geben wird, steht noch in den Sternen, aber Robert Esser will zumindest die Gläser mit einem Foto des Rathauses kennzeichnen. Denn die flotten Bienen auf dem Rathausdach seien schon eine Besonderheit . . .