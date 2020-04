Normalerweise ist er als Kommunalpolitiker und stellvertretender Bürgermeister – obwohl er im Ruhestand ist – viel im Einsatz. Doch die Corona-Krise hat Karl-Heinz Greiwe einen nahezu leeren Terminkalender beschert. Da der Telgter aber ein eher rastloser Zeitgenosse ist, hat er sich ein Projekt vorgenommen. In seiner Freizeit überarbeitet er den Bürgerradweg zwischen Pollerts Kreuz und dem Jägerhaus, der vor Jahren in ehrenamtlicher Arbeit entstand und den er seitdem pflegt.

Mit Unterstützung eines Mini-Baggers beseitigte Karl-Heinz Greiwe bereits Dornensträucher längs des Wegesrandes und will dort in den nächsten Tagen eine Wildblumenmischung ausbringen. „Die Anregung dazu kam von etlichen Nutzern des Weges, denn die Dornen haben in dem einen oder anderen Fall wohl schon zu einem Platten geführt“, erzählt Greiwe. Weitere Maßnahmen längs des Bürgerradweges seien zudem geplant.