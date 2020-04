Für die im März wegen der Corona-Krise abgesagte Jahreshauptversammlung will der Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung rechtzeitig einen Nachholtermin bekanntgeben. Das teilten die Verantwortlichen am Wochenende mit. Die Versammlung im Vorfeld der traditionellen Ausstellung steht derzeit weiter im Terminplan. Sie findet – so es keine weiteren Veränderungen durch die Corona-Krise gibt – am Freitag, 16. Oktober, statt. Das Highlight des Jahres soll nach Möglichkeit wieder die Vereinsschau am 7. und 8. November in der Halle des Reit- und Fahrvereins „Gustav Rau“ Westbevern werden. Mehrere hundert Tiere sollen dann ausgestellt und den Preisrichtern vorgestellt werden. So zumindest derzeit der Plan.