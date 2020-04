Die Corona-Krise führt dazu, dass die Veranstaltungen des Vereins „Wiewelhooker Räuber“ bis August abgesagt werden, teilte Markus Gausepohl , zweiter Vorsitzender des Vereins, mit. Das beginnt mit der familienfreundlichen Radtour samt „Angrillen“ am 1. Mai. Davon betroffen ist auch der Auftakt der monatlichen Stammtische an der Wiewelhooker Bank. Abgesagt wurde auch das traditionelle Schützenfest, das am Pfingstsonntag gefeiert werden sollte. Die Generalversammlung wiederum wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der Verein darauf, dass das Erntedankfest im September stattfinden kann. Die Mitglieder werden nach Angaben des Vorstandes noch über alle weiteren terminlichen Änderungen rechtzeitig informiert. Die „Wiewelhooker Bank“ wurde, unter Einhaltung der Corona-Verordnungen, für die Freiluftsaison auf Vordermann gebracht. Sie steht Wanderern und Radfahrern zur Verfügung, die ebenfalls gebeten werden, bei einem Aufenthalt dort die geltenden Vorschriften einzuhalten.