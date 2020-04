Die vorbereitenden Arbeiten sind erledigt. Die Verantwortlichen warten nur noch auf grünes Licht, Dann könnte das Waldschwimmbad Klatenberg binnen weniger Tage seine Pforten öffnen.

Doch noch ist es nicht so weit. „Wir müssen nun gucken, was die Landesregierung macht. Bis zum 3. Mai gilt die Schutzverordnung, die unter anderem den betrieb von Schwimmbädern, Spaßbädern und Saunen untersagt“, erläutert Marc-André Spliethoff , Geschäftsführer der Bädergesellschaft Telgte. „Wir können einfach nur abwarten, ob es Lockerungen gibt.“ Spliethoff geht auf jeden Fall davon aus, dass „wir nicht unter den gleichen Voraussetzungen öffnen wie in den Vorjahren“. Er kann sich vorstellen, dass ein Betrieb beispielsweise nur mit einer Besucherzahlbeschränkung möglich sein könnte. Vielleicht müsse auch zusätzliches Personal eingesetzt werden, das auch auf den Liegewiesen kontrolliert, ob die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden.

Das Schwimmbad sei auf jeden Fall vorbereitet, damit es relativ kurzfristig geöffnet werden könnte. Die Reinigungsmaßnahmen und Pflegearbeiten wurden bereits durchgeführt. Die Becken allerdings sind derzeit nur zu einem Viertel mit Wasser gefüllt. Auch wurden Heizung und Solaranlage aus Kostengründen noch nicht angeworfen. Ungefähr eine Woche kalkuliert Spliethoff, bis aus dem doch recht kühlen Nass relativ angenehmes 24 Grad warmes Wasser geworden ist. Der Geschäftsführer kann sich aber durchaus auch vorstellen, das Waldschwimmbad, wenn die Landesregierung zugestimmt hat, bereits mit kühlem Wasser zu öffnen. Dann würden die Badegäste natürlich darüber informiert, mit welcher Temperatur sie zu rechnen haben.

Nicht nur die Schwimmmeister und die Bädergesellschaft stehen in den Startlöchern, sondern auch die DLRG, die an den Wochenenden und den Feiertagen immer das Schwimmmeisterteam durch sogenannte Wachgänger unterstützt. Die freiwilligen Dienste für die diesjährige Saison wurden bereits eingeteilt, um von einer plötzlichen Öffnung nicht überrascht zu werden.