Am Dienstag bemerkte ein Zeuge nach Polizeiangaben gegen 9.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Orkotten einen unsicher fahrenden Autofahrer. Als der 56-jährige Fahrzeugführer das Geschäft betreten wollte, sprach der Zeuge den Mann an. Dabei wurde nach Angaben der Beamten deutlich, dass der Telgter stark alkoholisiert war. Nach seinem Einkauf wollte sich der 56-Jährige wieder in sein Auto setzen und wegfahren. Das verhinderten zwei Zeugen, indem sie den Mann in ein Gespräch verwickelten. Die mittlerweile informierte Polizei nahm den 56-Jährigen mit und ließ ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher.