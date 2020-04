Noch bis kommenden Montag, 4. Mai, haben die Eltern der Marienschule und der Don-Bosco-Schule in Telgte sowie der St.-Christophorus-Schule in Westbevern noch die Möglichkeit, über eine mögliche Umwandlung der katholischen Bekenntnisschulen in Gemeinschaftsschulen abzustimmen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Abstimmung erfolgt per Briefwahl, die Unterlagen sind den Wahlberechtigten per Post zugestellt worden. „Die Antworten senden Sie bitte per Post (gebührenfrei) oder werfen sie direkt in den Briefkasten an der Stadtverwaltung ein“, heißt es in dem Text.

Die Auszählung der Stimmen erfolgt am kommenden Mittwoch, 6. Mai, ab 11 Uhr im Rathaus am Baßfeld. Die Auszählung ist öffentlich. Interessierte werden gebeten, sich aufgrund der aktuellen Sicherheitsvorkehrungen im Rathaus bitte vorher bei Ursula Recker per Mail an ursula.recker@telgte.de oder telefonisch unter 0 25 04/ 13 291.

Die Stadtverwaltung bittet alle, die an der Abstimmung teilnehmen dürfen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen.