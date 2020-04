„Wir freuen uns alle sehr auf unsere Kunden. Der Kontakt, die Gespräche und die Arbeit haben uns allen sehr gefehlt“, sagt Christel Greiwe . Die Inhaberin eines Friseursalons in Westbevern ist froh, wenn sie in der kommenden Woche – unter Einhaltung sämtlicher Richtlinien – die Türen ihres Salons wieder öffnen kann. Auf eine Besonderheit weist Greiwe auch im Namen ihrer Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich hin. Der Gesetzgeber hat die Friseure verpflichtet, vor dem Haareschneiden in jedem Fall die Haare der Kunden zu waschen. Ausnahmen seien nicht möglich.