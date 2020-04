Straßen.NRW saniert am Montag und Dienstag die L588 (Telgter/Grevener Straße) zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal und Westbevern-Vadrup. Zur Vorgehensweise schreiben die Experten: Auf die teilweise rissige Fahrbahndecke wird eine Bitumenemulsion aufgespritzt, die anschließend mit Splitt abgestreut wird.

Die Strecke wird in zwei Abschnitten saniert. Zunächst werden am Montag die Arbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Dortmund-Ems-Kanal und Beckers Kreuz durchgeführt. Aufgrund der geringen Breite der Straße wird dieser Streckenabschnitt am Montag während der Arbeiten zwischen 8 und 15 Uhr voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer können die Baustelle über die B481 (Schifffahrter Damm) und die K45 (Fuestruper Straße) umfahren.

Am Dienstag erfolgt die Sanierung des Streckenabschnittes zwischen der Fuestruper Straße und dem Sportplatz Vadrup. Hier wird die Strecke ab der Fuestruper Straße in Richtung Vadrup voraussichtlich zwischen 8 und 12 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Telgte wird über die B 481 und die B 51 nach Telgte geleitet. Die Fahrtrichtung Greven wird ab Westbevern über die L811 (Lengericher Straße) bis Brock, die L830 (Schmedehausener Straße) bis Schmedehausen und von dort über die L555 (Schmedehausener Straße) nach Greven geleitet.