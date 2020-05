Telgte -

Von Stefan Flockert

Gastronomen haben es in diesen Tagen nicht leicht. Hannes Farwick, Betreiber des Gartenbistros „Hannes am Herd“, hat sich aber etwas Besonderes einfallen lassen. An der Grabenstraße wird das bestellte Essen per Flaschenzug aus sechs Metern Höhe herabgelassen.