Einige Zeit schien es so, als sei das Baugebiet „Holtmann“ – dabei handelt es sich um eine Wohnbebauung auf den Flächen südlich der Gaststätte Pieser in Westbevern-Vadrup – (weitgehend) unumstritten. Dass das nicht so ist, das wurde bei der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstagabend deutlich. Einige Anlieger verfolgten die Debatte, zudem lag dem Ausschuss ein ganzes Bündel an Einwendungen von privater Seite vor.

Am Ende entschieden sich die Politiker mehrheitlich dafür, erst eine Anliegerversammlung abzuwarten, die am 26. Mai stattfinden soll. Dabei sollen die Planungen und Umplanungen vorgestellt und diskutiert werden. Erst danach wird sich die Politik wieder mit dem Thema beschäftigen und konkrete Beschlüsse fassen.

Bürgermeister Wolfgang Pieper sagte, dass „Verwirrung“ unter anderem dadurch entstanden sei, dass man davon ausgegangen sei, dass das Vorhaben im Einvernehmen mit der Nachbarschaft realisiert werden könne. Die Rückmeldungen der Anlieger aber zeigten, dass auch eine gegenüber der ursprünglichen Planung bereits veränderte Lösung „keineswegs konfliktfrei“ sei. Deshalb setze die Verwaltung auf die Anliegerversammlung, um dann am 4. Juni das Thema noch einmal im Planungsausschuss beraten zu können.

Für Christoph Boge (CDU) waren die wesentlichen Knackpunkte im Verfahren und in der Kritik der Anlieger, ob es zwei oder drei Baukörper auf dem Areal geben werde. Zudem gebe es unterschiedliche Ansichten darüber, ob die Gebäude ein Sattel- oder ein Flachdach haben sollten.

„Wir sollten erst die Bürger hören, um die noch immer offenen Fragen zu klären“, schlug Udo Woltering (Grüne) daher vor. Auch Detlev Dierkes (FDP) wollte im Ausschuss keine Entscheidung treffen, sondern das Thema so lange vertagen, bis die Knackpunkte geklärt seien.

Neben der Dachform und der genauen Anzahl der Baukörper auf dem Areal führen die privaten Einwender in ihren Schreiben, das geht aus den Unterlagen der Verwaltung hervor, weitere Kritikpunkte an. Dazu gehört beispielsweise auch die vorgesehene Höhe der geplanten Baukörper, die laut Einwender nicht ausreichende verkehrstechnische Erschließung sowie die „Vernichtung eines alten Baumbestandes“. Zudem sei das Projekt nicht an die dörfliche Struktur Vadrups angepasst.