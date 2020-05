Von einem anderen Stern sind sie ganz sicher nicht. Ein bisschen sieht es bei ihnen aber nun aus wie in der Raumfahrt. So jedenfalls dürften sich bisher die wenigsten einen Besuch beim Zahnarzt vorgestellt haben. In der Praxis Rothenbächer wird das ungewohnte Erscheinungsbild aber erstmal zur neuen Normalität, solange die Corona-Epidemie anhält.