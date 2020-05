Am Montag ist der Ballett-, Funky-Jazz- und Hip-Hop-Unterricht im Ballettstudio Telgte des TV Friesen wieder gestartet. Die Gruppen sind in der Teilnehmerzahl reduziert, damit alle Auflagen eingehalten werden können. Ebenso wurden ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, betont der Verein in einer Pressemitteilung. Der Auftakt am Montag sei ein voller Erfolg gewesen, heißt es weiter. Alle Schülerinnen hätten sich gefreut, endlich wieder tanzen zu können. Das Einhalten der Corona-Regeln sei überhaupt kein Problem gewesen. Ballettschulleiterin Janine Seesing betont in diesem Zusammenhang: „Es ist so schön, endlich wieder Ballett unterrichten zu können, die glücklichen Gesichter der Kinder zu sehen, und alle haben sich so angestrengt. Es hat uns allen super viel Spaß gemacht, auch wenn wir morgen sehr wahrscheinlich alle einen Muskelkater bekommen. Ich bin richtig stolz auf die Kinder, wie toll sie es geschafft haben, sich an alle Auflagen zu halten. Da können manche Erwachsene etwas lernen“, wird sie in einer Mitteilung zitiert.