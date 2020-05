Ein erster Vorbote der „Alltagsmenschen“, die ab kommenden Sonntag wieder in der Telgter Innenstadt zu sehen sein werden, wurde am Montagabend von Mitgliedern der Telgter DLRG an seinen Liegeplatz an der Brücke am Christoph-Bernsmeyer-Haus gebracht. Die Rede ist vom Schwimmreifenmann Paul, der im Winterlager war und nun wieder ins Wasser gelassen wurde.

In Absprache mit der Stadt und der Feuerwehr transportierte die DLRG Paul mit ihrem Motorrettungsboot „Dicke Linde“, an seinen angestammten Platz. „Die Rückkehr von Paul fand unter reger Anteilnahme statt“, freute sich Einsatzleiter Matthias Schulte. Neben ihm waren Ingo Falk, Carlotta Schulte, William Klaffke, Leon Scheffler und Stefan Mühlbauer an Land und im Wasser im Einsatz. Bis zum Spätherbst soll Paul wieder an der Brücke im Wasser treiben und die Besucher erfreuen.

Wie berichtet, werden die Alltagsmenschen-Figuren der Künstlerin Christel Lechner, auch der Schwimmreifenmann kommt aus ihrer Werkstatt, ab Sonntag bis zum 5. Juli in der Innenstadt zu sehen sein. Der Aufbau der Figuren an insgesamt 19 verschiedenen Standorten erfolgt am Samstag ab 8 Uhr und wird vom Bauhof durchgeführt. Gleich drei Mal wird dabei die neue Drehleiter der Telgter Feuerwehr zum Einsatz kommen: am Kornbrennereimuseum, am „Telgter Ei“ sowie „Am Schilde“.

Die Verantwortlichen in der Verwaltung betonen, dass die Besucher im Flyer und auf Hinweisschildern auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hingewiesen würden. Es sei ein Rundweg als „Einbahnstraße“ ausgeschildert worden. „Und zudem kommt es auf die Eigenverantwortung der Gäste an“, heißt es seitens der Stadt.