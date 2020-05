Die Reihe von Sachbeschädigungen in Westbevern reißt nicht ab: Jetzt war die Krinkhütte „Zur Fledermaus“ das Ziel von Vandalen. Sie rissen Kupferbleche von der Spitze der Hütte ab.

Radfahrer und Wanderer entdeckten die Sachbeschädigung. Sie informierten umgehend die Krink-Vorsitzende Friederike von Hagen-Baaken und Wanderwart Bernhard Tippkötter . Beide machten sich sofort ein Bild von der Beschädigung und waren entsetzt über den neuerlichen Vandalismusfall. „Es ist zum Heulen. Ist eine Zerstörung wieder repariert, folgt bereits die nächste Hiobsbotschaft“, betonen sie in einer Mitteilung.

Da durch die Beschädigung an der Spitze der Hütte Wasser unter den Dachschindeln ins Innere laufen kann, sei Eile bei der Wiederherstellung geboten. „Wir werden eine Fachfirma beauftragen, die den durch Unbekannte angerichteten Schaden zeitnah behebt“, betonte Wanderwart Bernhard Tippkötter. Anzeige gegen Unbekannt wurde zudem erstattet. Bereits vor einiger Zeit gab es einen weiteren Vandalismusfall an der Krinkhütte. Tippkötter sieht die Installation einer Kamera als ein Mittel an, um den Unbekannten auf die Spur zu kommen. Derzeit würde die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt, ob so etwas möglich sei.