„Die Ware ist frisch, und man weiß, wo sie herkommt. Hier bekomme ich das, was ich brauche. Und ich werde gut beraten“, ist aus dem Kreis der Kunden, die den Vadruper Wochenmarkt besuchen, zu hören. Erfreulich für Johannes Ahlbrandt und die Landfleischerei Otto Reckermann ist, dass es über den festen Kundenstamm hinaus weitere Besucher gibt, die donnerstags von 16 bis 18 Uhr zum Brinker Platz in Vadrup kommen. „Die Anzahl der Kunden hat zugenommen. Es gibt zahlreiche neue Bürger, die sich mit Waren eindecken. Ein Ehepaar aus Handorf, das bei ihrer Radtour in Vadrup halt macht, gehört dazu“, sagt Johannes Ahlbrandt . „Es gibt hin und wieder auch sogar lange Schlangen an Besuchern. Sie alle tragen eine Schutzmaske und halten die Abstandsregelung ein. Wir haben Schilder angebracht. Die Leute sind geduldig.“

Johannes Ahlbrandt und die Landfleischerei Otto Reckermann haben ihren festen Stellplatz auf dem Brinker Platz. Seit 23 Jahren, und damit auch seit seiner Eröffnung. Sie sind die einzigen Anbieter. „Wir hätten aber nichts dagegen, wenn sich weitere Anbieter donnerstags ansiedeln würden. Das käme am Ende allen – Beschickern und Kunden – zugute“, betont Ahlbrandt. Stände mit Fisch und Käse sowie Obst und Gemüse würden sich die Kunden zusätzlich wünschen.In der „Blütezeit“ des Wochenmarktes gab es mal bis zu sieben Anbieter, die ihren Wagen oder ihr Zelt aufgebaut hatten.

Johannes Ahlbrandt verkauft auf dem Markt eigene Hoferzeugnisse. Er hat unter anderem Eier, Brot, Kartoffeln, selbst gemachte Marmelade und Honig im Angebot. „Kartoffeln sind mehr gefragt als üblicherweise“, berichtet Ahlbrandt. Auch nach Eiern werde vermehrt gefragt. „Ich kann aber nur soviel verkaufen, wie unsere Hühner legen“, er.

Neben ihm ist auch Otto Reckermann aus Ostbevern mit seinen Fleisch- und Wurstspezialitäten aus nahezu vollständig eigener Herstellung auf dem kleinen und beschaulichen Markt vertreten. Das Angebot ist reichhaltig. „Grillfleisch und Aufschnitt sind gefragt bei den Kunden. Es macht Spaß. Die Kunden sind freundlich“, sagte Johannes Rölver, Verkäufer der Landfleischerei Reckermann. „Der Großteil von ihnen kommt bereits in der ersten Stunde nach der Eröffnung“, haben die Anbieter festgestellt.

Die beiden Dauer-Marktbeschicker, die in zwei Jahren das 25-Jährige feiern möchten, fühlen sich wohl und treffen auf eine zufriedene Kundschaft. „Es macht Spaß, hier zu stehen und die stets freundlichen Kunden zu bedienen“, unterstreicht Johannes Ahlbrandt. „Ein kurzes Gespräch gehört auch mal dazu.“

Seit 2005 findet der Markt auf dem Brinker Platz statt – in der Regel donnerstags. Sollte dieser auf einem Feiertag fallen, wird er auf den Mittwoch vorgezogen.