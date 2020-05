Sehr kreativ waren einige Kinder in Telgte-Südost: Sie haben verschiedene Hinweisschilder gebastelt, beschriftet und bemalt, in dem sie Hundehalter zur Rücksichtnahme bitten. „Hunde: Ja! Hundekot: Nein Danke!“ heißt es auf den Schildern unter anderem. Ulrich Winckler hat die Schilder bei einem Spaziergang entdeckt und war von der Kreativität und der Umsetzung durch die Kinder begeistert. Generell ist das Thema Hundekot in Telgte und Westbevern immer wieder ein großes.