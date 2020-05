Runder Tisch zum Thema Kinderbetreuung

Kreative Strategien zur Verbesserung der Betreuungssituation von Kindern zu entwickeln: Das ist das Ziel eines Antrages der Grünen, der am 28. Mai (ab 17 Uhr) bei der nächsten Ratssitzung behandelt werden soll. Die Idee dabei ist, dass die Verwaltung so zeitnah wie möglich einen Runden Tisch unter dem Leitthema „Betreuung und Freizeit für Kita- und Schulkinder“ mit allen für die Betreuungssysteme relevanten Akteuren ins Leben rufen soll.

In der Begründung heißt es: „Bedingt durch die Corona-Pandemie sind seit dem 13. März alle Kinder, die zuvor Kindertagesstätten oder eine Schule besucht haben, zu Hause. Ausnahme sind hier Kinder, deren Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind – diese Kinder dürfen eine Notbetreuung in Anspruch nehmen.“ Erst langsam würde der Unterricht wieder anlaufen oder die Notbetreuung für Kita-Kinder erweitert.

„Für alle anderen Eltern bedeutet dies, dass sie seit nunmehr fast elf Wochen die Betreuung ihrer Kinder neben der eigenen Berufstätigkeit selbst organisieren müssen. Das führt zunehmend dazu, dass in Familien ein Elternteil die Erwerbstätigkeit nicht mehr oder nicht mehr im vollen Umfang ausüben kann“, schreiben die Grünen.

Neben dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spiele die soziale Funktion von Kita und Schule eine entscheidende Rolle: „Kinder brauchen andere Kinder“, betonen Sabine Grohnert und Britta Sporket von den Grünen in diesem Zusammenhang.

Die Ende Juni beginnenden Sommerferien stellten die nächste Hürde in der Betreuungssituation dar. Derzeit noch unklar sei beispielsweise die Umsetzung der üblichen Betreuungsangebote in den Ferien der Offenen Ganztagsgrundschulen. Die Stadtranderholung sei, wie viele andere geplante Ferienaktivitäten, bereits abgesagt, „so dass neben den festen Sommerferien der Schulen und Schließzeiten der Kindergärten weitere Wochen bereits geplanter Tagesstruktur und Betreuung ausfallen“, betonen die Grünen.

Zudem sehe es aktuell so aus, dass nur mit einem eingeschränkten Regelbetrieb sowohl für Kitas als auch für die Schulen nach den Sommerferien begonnen werden könne. „Das bedeutet, dass eine Rückkehr zu den normalen Abläufen im Kita- und Schulbetrieb voraussichtlich auf längere Sicht nicht möglich sein wird.“

Dementsprechend wichtig sei es, jetzt so schnell wie möglich die entsprechenden Weichen zu stellen, damit Kinder und Jugendliche in Telgte mehr Angebote wahrnehmen könnten. „Mit einem Runden Tisch möchten wir alle Akteure – Träger der Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen, die (Schul-)Sozialarbeit, Lehrpersonal und Schulleitungen, Jugendarbeit, Sportvereine und mehr – zusammenbringen, um in offener Runde auszuloten, welche Möglichkeiten im Rahmen der aktuellen Erlasslage gesehen werden, Angebote für Kinder und Jugendliche auf den Weg zu bringen, damit die nächsten Wochen etwas besser gestaltet werden können“, heißt es in dem Antrag. Ein abgestimmtes Angebot mit maximalen Möglichkeiten für die Kinder und Familien sei dringend notwendig. Koordiniert werden soll das Ganze nach Meinung der Grünen durch die Stadtverwaltung.