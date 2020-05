„Fräulein Änne“ wieder am Brinker Platz in Vadrup

Westbevern -

Mitglieder der Krinkrentner montierten am Freitag wieder „Fräulein Änne“ auf dem Brinker Platz in Vadrup. In der Werkstatt der Wittener Künstlerin Christel Lechner waren die Vandalismusschäden an der Figur beseitigt worden.