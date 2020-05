Deutsche Schlager, tolle Stimmung und ein amüsiertes Publikum. Dafür sorgten die beiden Musiker André Kranz und Friedhelm Ralla durch einen Auftritt mit ihrer Band „Silvanas“ im Garten der Westfalenfleiß-Wohnstätte Telgte.

„Gewöhnlich unternehmen wir mit unseren Bewohnern viel, auch außerhalb der Wohnstätte“, erklärt Bereichsleiter Martin Hülsbusch. Aber in Zeiten der Corona-Epidemie sei das ja leider nicht möglich. „Unsere Bewohner dürfen derzeit nicht in Gruppen rausgehen. Besuch dürfen sie auch nicht bekommen, deshalb war die Darbietung eine willkommene Abwechslung, zumal die Musik des Schlagerduos genau den Geschmack unserer Leute trifft“, so Hülsbusch. Finanziert wurde der Auftritt von den Eltern einer Bewohnerin.

Unter dem Motto: „Silvanas on tour – Wir lieben Schlager“ reisen die beiden Musiker quer durch Deutschland und sorgen mit ihren Auftritten für gute Stimmung – so auch in der Wohnstätte.

Nach dem Aufbau im Garten ging nachmittags die Schlager-Post ab. Vom Fenster aus lauschten die Bewohner mit dem gebotenen Abstand den Akkordeonklängen und dem Gesang, klatschten begeistert und sangen viele Lieder mit. Zum Schluss gab es noch für jede Gruppe eine Musik-CD von den Silvanas. „Das war eine tolle Veranstaltung“, waren sich alle Bewohner einig.