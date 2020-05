Der Lauftreff des TV Friesen Telgte hat in dieser Woche seinen Betrieb wieder aufgenommen. „Für viele Menschen hat das lange Warten jetzt ein Ende, auch bei uns“, sagt Abteilungsleiter Mirco Borgmann . „Während die einen mit den Hufen scharren und loslegen möchten, ist den anderen ein Start zu diesem Zeitpunkt noch viel zu früh. Dafür habe ich volles Verständnis“, sagt er. Selbstverständlich sei die Teilnahme an den Angeboten freiwillig.

„Um die Läufer zu schützen und die Ansteckungsgefahr zu minimieren, müssen aber ein paar Regeln eingehalten werden“, erklärt Borgmann. So müssen die Läufer vorerst auf ihren beliebten Verpflegungsstand verzichten, da zwar Sport zulässig ist, jedoch kein Zusammenstehen in der Gruppe. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen und damit nicht alle Läufer aufeinandertreffen, gilt für den Lauftreff vorerst ein „Corona-Knigge“, der auf www.lauftreff-telgte.de/coronavirus einsehbar ist.

Laufkurse für Anfänger und Wiederholer können beim TV Friesen in diesem Jahr nicht angeboten werden. Interessierte können sich dem Lauftreff dienstags und donnerstags um 18.45 Uhr ab Parkplatz Waldschwimmbad anschließen. Es werden unterschiedliche Streckenlängen in einem unterschiedlichen Tempo gelaufen. Zunächst soll das Intervalltraining auf dem Sportplatz wieder angeboten werden. Es startet am Dienstag, 19. Mai, um 18.45 Uhr auf dem Sportplatz Schulzentrum. Dazu ist eine Voranmeldung unter info@lauftreff-telgte.de erforderlich.