Am Samstag zwischen 11.45 und 11.55 Uhr wurde nach Polizeiangaben ein auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes am Orkotten in Telgte abgestellter grüner Toyota Avensis an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach Angaben der ermittelnden Beamten, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Das verursachende Fahrzeug war möglicherweise weiß. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Warendorf unter 0 25 81/94 10 00 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.