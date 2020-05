Ein Teil des Hermann-Löns-Weges ist derzeit wegen Tiefbauarbeiten gesperrt. Dabei geht es um das Verlegen des Kanalanschlusses für das Wohngebiet, das auf dem Gelände der ehemaligen Firma Wulff entstehen soll. Während das Abwasser in das Kanalsystem eingespeist wird, soll das Regenwasser über die Rigole südlich des Wohngebiets an der Walter-Gropius-Straße abfließen. Dazu soll in den nächsten Wochen längs der Kita Wiesenhaus ein separater Zulauf gebaut werden. Bäume und Sträucher wurden dafür bereits beseitigt.