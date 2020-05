Telgte -

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Telgte zu einem Blutspende-Sondertermin auf. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, heißt es beim DRK.