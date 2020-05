Der Wunsch nach weiteren Marktbetreibern geht am kommenden Donnerstag, 28. Mai, in Erfüllung. Diesen hatten sowohl die beiden derzeit einzigen Beschicker des Vadruper Wochenmarktes, Johannes Ahlbrandt und die Fleischerei Reckermann, als auch die Kunden geäußert, die sich jeden Donnerstag in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr auf dem Brinker Platz einfinden, um frische Ware einzukaufen. Dann werden Anja Mertens und ihr Mann Rainer zum ersten Mal mit ihrem Verkaufswagen Station auf dem Brinker Platz machen und damit die Zahl der Standbetreiber und das Angebot an Waren vergrößern.

„Frisches und Schönes aus der Region“ aus ihrem „Kleinen Hofladen“, den sie seit dem vergangenen Jahr in Ostbevern betreiben, werden sie nun auch in Vadrup anbieten. Obst und Gemüse sowie frische Milchprodukte und weitere regionale und saisonale Waren umfasst ihr Sortiment auf dem Vadruper Wochenmarkt.

„Wir freuen uns auf die Premiere“, sagt Rainer Mertens, der sich in der vergangenen Woche auf dem Vadruper Wochenmarkt umsah und erste Kontakte knüpfte. „Dass sich nun ein weiterer Anbieter auf dem Vadruper Wochenmarkt ansiedelt, kommt allen – Beschickern und Kunden – zugute“, betont ein erfreuter Johannes Ahlbrandt.