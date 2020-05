Am Sonntag beobachtete nach Angaben der Kreispolizeibehörde ein 64-jähriger Telgter gegen 14.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Baßfeld. Eine Seniorin befuhr mit ihrem Pkw die Emsstraße und bog auf das Baßfeld ab. Dabei beschädigte die Autofahrerin zwei Verkehrszeichen der Querungshilfe. Die vom Zeugen umgehend informierte Polizei fahndete nach dem Pkw und konnte diesen – deutlich beschädigt, heißt es im Protokoll der Polizei – an der B 51 in Richtung Münster anhalten. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der 84-jährigen Fahrerin aus Schermbeck fest und leiteten gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein.