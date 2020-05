Glück im Unglück hatte am Montagmorgen ein Radfahrer aus Telgte bei einem Verkehrsunfall auf dem Orkotten. Er stieß zwar mit einem Pkw zusammen, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben querte ein 50-jähriger Fahrradfahrer in Höhe des Gutenbergweges an einer Querungshilfe die Straße. Dabei kam es – die genauen Umstände sind noch nicht bekannt – zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Pkw einer 38-jährigen Alverskirchenerin, die in Richtung Münsterstraße fuhr. Der Telgter stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.