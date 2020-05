500 Euro für naturnahen Garten

Der Telgter Augenoptiker Hilbk & Blome in der Münsterstraße hatte vor gut eineinhalb Jahren eine kreative Idee zur Spendenakquise. Für die Dienstleistung des „Brillerichtens“ bitten die heimischen Geschäftsleute ihre Kunden um eine Spende von einem Euro für den Verein „Naturnah – Unser Garten in Telgte“.

Im Laufe der Zeit ist die ansehnliche Summe von 500 Euro zusammengekommen, die nun dem Vorstand überreicht werden konnte. Die Spende wurde von dem heimischen Verein von Herzen gerne angenommen und ist zur weiteren Ausgestaltung des ersten Vereinsgrundstückes an der Beethovenstraße 43-45 geplant, heißt es.

Der naturnahe Bürgergarten kann von allen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit auch unangemeldet besucht werden. Aktuell dürfen Kinder aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften jedoch nur in Begleitung ihrer Eltern den Garten betreten.

Gerade blüht und grünt es dort in vielen bunten Farben. Insekten und Bienen finden im Naturgarten reichlich Nahrung. Am Insektenhotel tummeln sich die Wildbienen. Die ersten jungen Gemüse-Saaten und -Pflanzen sind in der Erde und wachsen bereits im Mandalabeet.

Die Vereinsmitglieder freuen sich, wenn sich Telgter im Naturgarten Anregungen für ihre eigene Gartengestaltung holen, um mehr Vielfalt und Artenreichtum auch auf ihrem Grundstück zu ermöglichen.

Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten freuen sich über ein vielfältiges Staudenbeet mit heimischen Wildpflanzen, Kräutern und Blühpflanzen. Vielleicht ist in diesem besonderen Frühsommer 2020 auch Zeit für kleinere bauliche Eingriffe, die der Verbesserung der Ökologie dienen. Nicht nur Wildbienen freuen sich über eine Nisthilfe, auch andere Nützlinge nehmen gerne Hilfe an. Eidechsen schätzen einen geschichteten Steinhaufen, Vögel Nistkästen, die mit Vernunft gebaut, gekauft und platziert werden. „Wilde Ecken“ im Garten, Benjeshecken und Laubhaufen laden nicht nur den Igel ein, sondern auch andere Tiere.

Der Naturgarten an der Beet­hovenstraße ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert, schreibt der Verein. Interessierte können auf den Sitzgelegenheiten verweilen und sich inmitten von Telgte in einer bunten, summenden Gartenoase entspannen.

Spenden nimmt der Verein unter folgender Bankverbindung entgegen: Vereinigte Volksbank Münster eG, IBAN: DE13 4016 0050 3505 2169 00. Interessierte Bürger, die im Naturgarten mitarbeiten möchten, finden alle notwendigen Kontaktdaten auf www.naturnah-telgte.de.