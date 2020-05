Vielen Vadruper Bürgern ist das, was an baulicher Entwicklung südlich der Gaststätte Pieser in dem kleinen Baugebiet Holtmann geplant ist, zu hoch, zu groß und zu klobig. Das wurde bei einer Anliegerversammlung im Bürgerhaus deutlich, zu der sich rund 60 Interessierte eingefunden hatten. Neben Anliegern waren auch zahlreiche Ratsmitglieder gekommen, um sich selbst ein Bild von der Stimmung zu machen.

Die Vadruper, die sich gegen die derzeitigen Pläne von Vorhabenträger Bernd Hugenroth und seines Architekten wenden, wünschen sich eine geringere Anzahl an Wohneinheiten und kleinere Gebäude. Vorgesehen sind derzeit 22 barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen in zwei Gebäuden. Diese Pläne sind bereits abgespeckt, waren doch zunächst 26 Einheiten verteilt auf drei Gebäude anvisiert worden. „Die Baumasse ist dabei aber nur um zehn Prozent gesunken“, erläuterte Bürgermeister Wolfgang Pieper , weshalb einige Anlieger auch mit der abgespeckten Fassung nicht zufrieden sind. Sie fühlten sich bedrängt, so Pieper. Außerdem werde zu viel zusätzlicher Verkehr in den anliegenden Straßen befürchtet.

Auf der anderen Seite gab es an diesem Abend durchaus aber auch Wortmeldungen, die sich für die Realisierung der vorgestellten Planungen aussprachen. Sie begründeten das damit, dass in Vadrup durch das Baugebiet Holtmann eine Nachverdichtung stattfinde und die Bebauung nicht in die Fläche gehe. Ihnen war es auch wichtig, dass in Westbevern neuer Wohnraum geschaffen wird.

Mit 40 bis 80 Quadratmetern sind die Wohnungen relativ klein. Bernd Hugenroth betonte aber, dass genau diese Wohnungsgröße benötigt werde.

Die Kommunalpolitiker werden mit viel Kritik in den Ohren nach Hause gegangen sein. Die Aufgabe des Planungsausschusses wird es in seiner Sitzung am 4. Juni sein, einen Verfahrensweg zu skizzieren, mit dem alle Seiten leben können – Investor wie auch Anlieger. „Aber es erscheint schwierig, einen Königsweg zu beschreiten“, erklärte der Bürgermeister. Am Ende könnten vielleicht nicht alle 100-prozentig zufriedengestellt werden. Aufgabe sei es es nun, einen Kompromiss zu erarbeiten, mit dem das Gros leben könnte.