Nach Rücksprache mit dem Schwimmbadteam beabsichtigt die Stadt das Waldschwimmbad am Samstag, 30. Mai, zu eröffnen. Das Team arbeitet noch mit Hochdruck an einzelnen Maßnahmen wie zum Beispiel dem Beheizen des Wassers. Möglicherweise wird am Samstag noch nicht die Wassertemperatur von 24 Grad erreicht. Bei den zu erwartenden sommerlichen Tagestemperaturen sei das kühle Nass aber bestimmt eine willkommene Erfrischung, heißt es in der Mitteilung. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass der Besuch des Freibades online angemeldet werden muss. Dazu wird es auf der Internetseite www.telgte.de einen entsprechenden Link geben. Dieser wird am Freitagabend aktiviert. Auch sind die aktuellen Hinweise zu den Abstandsregelungen sowie zu den geänderten Öffnungszeiten zu beachten, die ebenfalls auf der städtischen Internetseite einsehbar sind.