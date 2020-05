König wird noch nicht abgelöst

Als Theo Rüschhoff dem Heidker-Vogel den Garaus machte, dachte er bestimmt nicht daran, dass er länger als ein Jahr die Heidker regieren würde. Das war Pfingsten 1939.

Als Thorsten Siegemeier 80 Jahre später dem Heidker-Federvieh den Garaus machte, dachte er auch nicht daran, dass er länger als ein Jahr regieren würde. Aber es ist bekannterweise zur Realität geworden, dass nach Theo Rüschhoff mit Thorsten Siegemeier der zweite Heidker kampflos die Königswürde ein weiteres Jahr tragen darf. Und im Falle von Thorsten Siegemeier ist es sogar die Kaiserwürde, da er nach 1999 zum zweiten Male den spannenden Wettkampf um den Königsvogel gewann.

„Die Gesundheit unserer Mitglieder-Familien und Gäste geht vor“, war schon früh das Credo des ersten Vorsitzenden der Heidker, Alfons Rüter . Er war es auch, der nach Gesprächen mit den Vorstandsmitgliedern und einer Telefonkonferenz mit den anderen Telgter Schützenvereinen verkünden musste, dass das Highlight im Schützenkalender ausfallen wird.

„Wir hatten schon einige Gedankengänge, welche Neuerungen wir dieses Jahr ausprobieren könnten“, so Alfons Rüter weiter. „In zwei Jahren haben wir immerhin unser 100-jähriges Jubiläum“, ergänzt Michael Altefrohne. „Und darauf wollen wir gut vorbereitet sein.“ Welche Veränderungen angedacht waren, wollten die Vorstandsmitglieder nicht verraten. „Ein Ass müssen wir ja noch im Ärmel haben. Auf jeden Fall wollen wir die Resonanz der Mitglieder und Gäste auf die eine oder andere Neuerung abwarten, bevor wir sie in die festen Planungen für das Jubiläum einfließen lassen.“ Das diesjährige Schützenfest wäre (eigentlich) die ideale Probe vor der Generalprobe im nächsten Jahr gewesen.

Auch die Anwohner im Telgter Süden und Osten reiben sich verwundet die Augen: Kein Schild, das auf die pfingstlichen Festivitäten hinweist, keine grün-weißen Wimpel in der Delsener Heide und keine Fahnen in den Vorgärten und auf der Wiese bei Rüter. Eine Fahne auf halbmast wurde im Heidker-Gebiet gesichtet, weitere Aktivitäten sind nicht zu erkennen.

Das alle Schützenfest-Aktivitäten des Vereins auf das nächste Jahr geschoben worden sind, macht auch die sogenannte Heidker-Uhr deutlich: Es sind nicht nur noch wenige Stunden bis zum Start, sondern über 350 Tage, bis die Glocken an der Raestruper Kraftfahrer-Kapelle zur Schützenmesse läuten.

Die Pfingstmesse wird auch in diesem Jahr wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr in der Kraftfahrerkapelle stattfinden. Aber diesmal ohne die Fahnenabordnung und Schützen in Uniform. Dennoch ist davon auszugehen, dass trotz Corona-bedingter Beschränkungen der eine oder andere Heidker der Messfeier in Zivil beiwohnen wird. Um der Verbundenheit und dem Glauben Ausdruck zu verleihen, aber auch der Verstorben zu gedenken, wird im Rahmen der Messfeier eine Kerze entzündet. Die ist für Alfons Rüter auch ein Zeichen des Zusammenhalts der Heidker: „Wir halten zusammen – mit Abstand“, betont er. „Und außerdem haben wir in diesem Jahr ja noch unsere Nikolausfeier und vorher die Sommerfahrt. In welcher Form wir diese Aktionen durchführen können, müssen wir zu gegebener Zeit entscheiden. Geplant ist eine Fahrt mit attraktivem Ziel. Und wenn das Versammlungsverbot aufgehoben ist, werden wir auch unsere Corona-bedingt ausgefallene Generalversammlung nachholen“, verspricht er.

Den Einzug in die Kapelle im vollen Ornat werden auch Kaiser Thorsten Siegemeier und Frau Verena nachholen müssen. Bleibt zu hoffen, dass Thorsten Siegemeier nicht so lange auf einen Nachfolger warten muss wie Theo Rüschhoff: Der musste sich immerhin bis 1949 gedulden, bis sein Nachfolger in Walter Winkler gefunden war.