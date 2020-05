Seit Jahren gelebte Volksdiplomatie

Das Blättern in alten Unterlagen offenbart es: Im Frühjahr 1992 – seinerzeit unternahm Eugen Huesmann die ersten Vorstöße, eine Partnerschaft zwischen Telgte und einer russischen Stadt zu initiieren – herrschte noch eine gewisse Skepsis vor. Doch die ist längst einer tiefen Freundschaft gewichen. Hunderte Besucher nahmen an Reisen und anderen Veranstaltungen teil, nachdem am 28. Mai 1995 die Partnerschaftsurkunde l unterzeichnet worden war. Zuvor hatte eine erste Reisegruppe mit Franz Drücker, Klaus vom Hofe, Hedwig und Eugen Huesmann, Marita Jöster und Brigitte Laarmann im März 1993 Stupino besucht, ein Gegenbesuch erfolgte im Oktober 1993. Die Gründung des Fördervereins Stupino-Telgte am 16. Januar 1994 führte letztlich zum Durchbruch. „Die Partnerschaft wird seitdem auf vielfältige Weise auf beiden Seiten mit Leben gefüllt“, freut sich die Vorsitzende des Fördervereins Stupino-Telgte, Dr. Irina Krasnova.

Eigentlich sollte das 25-jährige Bestehen der Freundschaft groß gefeiert werden. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden sämtliche Planungen und Reisen abgesagt. Passend zum Jubiläum schickte Sergej Kusnetzow, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins auf russischer Seite, eine Grußbotschaft nach Telgte. Darin heißt es: „Herzlichen Glückwunsch an unsere Freude in der Partnerstadt zum Jubiläum. In diesen schwierigen Zeiten wünsche ich allen viel Gesundheit und hoffe auf ein baldiges persönliches Treffen in Telgte, und warte auf Euch in Stupino.“

Wesentlicher Motor der Partnerschaft war jahrelang der mittlerweile verstorbene Eugen Huesmann, der dabei immer von seiner Frau Hedwig unterstützt wurde. Klaus Beck, anschließend langjähriger Vorsitzender des Fördervereins, erinnert sich:

„Als Eugen Huesmann mich im Herbst 2009 fragte, ob ich nicht sein Nachfolger als Vorsitzender werden wollte, habe ich das zum einen als große Ehre empfunden, andererseits habe ich mich aber auch gefragt, ob ich dieses Amt mit 64 Jahren noch antreten sollte. Ausschlag für meine Zustimmung hat die Motivation von Eugen Huesmann gegeben: Mit 17 Jahren musste er gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem elterlichen Bauernhof erleben, wie unter anderem russische Zwangsarbeiter dort und auf vielen anderen Höfen unter bedrückenden Umständen zur Sklavenarbeit eingesetzt wurden. Die Belastung, als 17-Jähriger mit dem Karabiner auf dem Rücken Russen bewachen zu müssen, habe er nie vergessen können.

Als russische Praktikanten viele Jahre später mit ihm zusammen auf seinem Hof arbeiteten und lebten, brachen diese Erlebnisse wieder in ihm auf, und er suchte nun nach Wegen und Möglichkeiten der praktischen Aussöhnung zwischen Russen und Deutschen. Seine erfolgreichen Initiativen zu einer Gründung des Fördervereins als Träger wirtschaftlicher und materieller Hilfen, der Organisation und Durchführung menschlicher Begegnungen galt es weiter fortzusetzen und den sich wandelnden politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und Veränderungen anzupassen.

Diese Arbeit auf der untersten politischen Ebene, diese Begegnungen der Menschen aus beiden Städten, dieser praktizierte offene und freundschaftliche Umgang miteinander ist die Grundlage von Vertrauen und Zuneigung, die auch Belastungen zu meistern vermag. Der Vorsitzende des Fördervereins aus Stupino hat es zutreffend mit Volksdiplomatie bezeichnet. Nicht das Trennende soll unser Denken beherrschen und uns in die Sackgasse der Sprachlosigkeit führen, sondern wir müssen wechselseitig den Mut aufbringen, neue Pfade des Miteinanders zu finden, und uns trauen, neue Brücken zu bauen und vertrauensvoll zu beschreiten.

Ich habe in Stupino durch Wort und Tat viel von diesem Willen erlebt. Wir sind Wege des Vertrauens miteinander gegangen, Umwege und Hindernisse haben uns nicht entmutigt. Darauf schaue ich mit Genugtuung und Dankbarkeit zurück. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg der praktizierten Völkerverständigung künftigen friedlichen Lösungen auf europäischer Ebene das Feld bereiten. Auch wenn so manches Ziel weit wie ein Marathonlauf ist, so beginnt auch dieser immer mit dem ersten Schritt. Stupino und Telgte haben erste Schritte schon in den letzten Jahren gemacht.“