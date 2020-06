Wer am Mittwochmorgen von Vadrup in Richtung Greven unterwegs war, der musste einen Umweg in Kauf nehmen, denn die Landesstraße 588 war ab dem Abzweig nach Fuestrup bis zum Dortmund-Ems-Kanal wegen Markierungsarbeiten gesperrt. Umgeleitet wurde der Verkehr über die K 55 (Alte Schifffahrt) und die K 45 (Fuestruper Straße).