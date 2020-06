Der Freundeskreis Guatemala blickt zurzeit mit Sorge in sein Partnerland Guatemala, in dem seit einigen Wochen die Zahl der Corona-Infizierten immer weiter steigt. „Wenn das Wachstum so weitergeht, könnte es in einem Monat bis zu 20 000 Infizierte geben. Das Gesundheitssystem ist darauf nicht vorbereitet.