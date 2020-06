Das Team des Emshof freut sich darüber, dass ab sofort auch Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer einfacher in den Feldgarten gelangen können. Denn wo früher eine unebene Wiese und Baumwurzeln zu Stolperfallen wurden, sorgt jetzt ein gepflasterter Weg für einen barrierefreien Zutritt in den Garten. Hier lernen Kinder und Jugendliche Wissenswertes rund um das Thema Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Auch der Weg zum Folienhaus mit den Tomaten- und Gurkenpflanzen führt über den Feldgarten und sei nun viel leichter zu bewältigen. Beim nächsten Mitmachtag am 20. Juni ab 10 Uhr können kleine und große Interessierte den Emshof besuchen und kennenlernen, natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Weitere Informationen gibt es unter www.emshof.de.